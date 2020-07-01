Bedirhan bebeğin kanı yerde kalmadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu saldırının faillerinden 'Partizan' kod adlı terörist Adil Akyürek etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, "Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi" açıklamasında bulundu.