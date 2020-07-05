Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Sakarya Valisi Kaldırım, şöyle konuştu:

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

AA

Havai fişek fabrikası neden patladı?