  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

Valisi Çetin Oktay Kaldırım,  Sakarya'nın Hendek ilçesindeki  fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

05.07.2020, 12:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,12:39

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Sakarya Valisi Kaldırım, şöyle konuştu:

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

AA

Havai fişek fabrikası neden patladı?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA