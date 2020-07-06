‘Hakkımız olanı söke söke alırız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Projenin açılışında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

2023 HEDEFLERİNDE KARARLIYIZ

Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde istihdamı destekleyerek olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır.

583 FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ

Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Yine mücadele ederek adeta söke söke alacağız. Gücümüzün haklılığımızdan geldiğine, sonunda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. 18 yılda kazandırdığımız eserlerle 79 yılın eksiklerini tamamladık. Şehirlerimizde hayat kalitesini yükselttik. Otomobilde yoğun satış var. Çiftçimiz alın terinin karşılığını alıyor. Her alanda başarılı tablolarla karşı karşıyayız. Doğalgazı 81 ilimizin tamamına götürdük. TANAP gibi projelerle Türkiye'nin enerjideki merkez ülke rolünü pekiştirdik.

Başkan Erdoğan, 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreninde, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja video konferansla katılım sağlayarak açılışlarını gerçekleştirdi.

TUZAKLARI YERLE BİR ETTİK

Doğu Akdeniz'deki kurulan tuzakları yerle bir ettik. Denizlerimizde sondaj faaliyetlerini başlattık. Çevrecilik adı altında koparılan yaygaraların amacı Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmektir. Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Türkiye büyür ve gelişirken enerji talebi de artacak. Bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanabilmesi için çalışıyoruz.



KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

TÜRK firmaların dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını söyleyen Erdoğan, "AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkelerinin Türkiye'nin önüne engeller koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız. Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük" ifadelerini kullandı.

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