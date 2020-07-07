  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş karar! 2 kişi daha gözaltına alındı

'daki ile ilgili flaş karar! 2 kişi daha gözaltına alındı

'nın Hendek ilçesindeki sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş karar! 2 kişi daha gözaltına alındı

07.07.2020, 13:59 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,14:32

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş karar! 2 kişi daha gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA