Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş karar! 2 kişi daha gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama