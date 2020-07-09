Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'daki patlamanın ardından başsağlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da meydana gelen hava fişek patlamasında şehit olan askerler ve yaralananlar için mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 9, 2020

SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sakarya Valisi olaya ilişkin yaptığı açıklamasında "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama