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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'daki patlamanın ardından başsağlığı

'tan 'daki patlamanın ardından başsağlığı

'da meydana gelen patlamanın ardından başsağlığı mesajı paylaşan , "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'daki patlamanın ardından başsağlığı

09.07.2020, 14:06

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da meydana gelen hava fişek patlamasında şehit olan askerler ve yaralananlar için mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sakarya Valisi olaya ilişkin yaptığı açıklamasında "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama Sakarya Valisi'nden patlamayla ilgili açıklama

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