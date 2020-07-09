Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da meydana gelen hava fişek patlamasında şehit olan askerler ve yaralananlar için mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.
#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 9, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷
SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sakarya Valisi olaya ilişkin yaptığı açıklamasında "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'daki patlamanın ardından başsağlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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