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Ayasofya kararı Meclis'te okundu vekiller ayakta alkışladı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin kararı Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan tarafından okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Ayasofya kararı Meclis'te okundu vekiller ayakta alkışladı

10.07.2020, 18:12

Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALKIŞ TUFANI

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.




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