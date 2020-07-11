Ayasofya’da 86 yıl sonra namaz kılınacak

Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya'nın 1934 tarihinde müzeye çevrilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararı, dün Danıştay tarafından bozuldu. Alınan tarihi karar ile Ayasofya'nın cami olmasının önü açıldı. 1500 yıllık mabedin, yapılacak düzenlemeyle önümüzdeki günlerde 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulması bekleniyor. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

'CAMİ VASFIYLA TESCİLLİ'

Gerekçeli kararda, "Ayasofya'nın statüsü muhafaza edilerek, hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz mazbut vakıf niteliğindeki, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu, Ayasofya'nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde olarak cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, tapu belgesinde ve cami vasfıyla tescilli bulunduğu, vakıf senedinin hukuk kuralı etki değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu, devletin vakıf varlığının vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve haklarıyla ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu;

HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEDİ

Sonuç olarak da bu durumda Türk Hukuk Sistemi'nde kadimden beri korunarak yaşatılan vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfıyesi doğrultusunda istifadesine bırakılan toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından bu hususlar dikkate alınmaksızın, Ayasofya'nın camii olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu, Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



ERDOĞAN KARARNAMEYİ İMZALADI

DANIŞTAY'IN kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi kararnameyi imzaladı. Erdoğan, imzasının bulunduğu kararnameyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Kararnamede, "Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.



CUMAYA KADAR İBADETE AÇILACAK

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşakların en önemli sloganlarından birisiydi. Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

Elhamdülillah zincirler kırıldı ve Ayasofya açıldı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın manevi emaneti Ayasofya Camii, asli kimliğiyle yeniden buluştu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ: Ayasofya Camii'nin esareti bitti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: 86 yıllık tarihi bir ayıp ortadan kalktı. Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: Ayasofya'da tekrar Müslümanların alınlarının secdeye değdiği günler çok yakındır.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAŞAR YILDIRIM: Elhamdülillah bugünleri de gördük. Ayasofya artık Allah'ın evi olarak bu süreçte cami olacak.



İLK EZAN OKUNDU

ALINAN tarihi kararın ardından, Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, Ayasofya'nın önüne gelerek dua edip hep birlikte tekbir getirdi. Dakikalar geçtikçe kalabalık da artarken, polis de tedbir amaçlı bariyerler yerleştirdi. Vatandaşlardan Ayşe Alkan, "Ayasofya bizim, Ayasofya İslam'ın, Ayasofya kul hakkı. Sadece ağlamak istiyorum "dedi. Bir başka vatandaş da dua ettiğini belirterek, "Rabbim bize nasip etti" diye konuştu. Kalabalık artarken, dakikalar sonra Ayasofya Camii'nden ilk ezan sesi de duyuldu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Ayasofya kararı sonrası ulusa seslendi!

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ayasofya' açıklaması

İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi