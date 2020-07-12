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Başkan Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı?

Ayasofya, tam 86 yıl sonra Danıştay’ın kararı ile müze statüsünden cami statüsüne geçti. Büyük bir sevinçle karşılanan bu haberi dünya konuşurken Başkan Erdoğan’ın döneminde 86 yıllık hayalin gerçekleşmesi de gündeme oturdu. Peki Başkan Erdoğan tarihi Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı? açıkladı. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı?

12.07.2020, 17:29

Danıştay 10. Dairesi; 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii ibadete açılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: "SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM"
Gazeteci Cengiz Er; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Er; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. "O gece nasıl uyudunuz?" dedim.

"Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

SABAH/ KENAN KIRAN

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