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, Tire Süt’ün oldu

Gül Şener, Tire Süt’ün Genel Koordinatörü oldu
Giriş Tarihi: 14.7.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar üst düzey görevler yaptıktan sonra İZFAŞ Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Gül Şener, Tire Süt Kooperatifi Genel Koordinatörü oldu. Eski Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte görevinden ayrılan isimler arasında yer alan İZFAŞ eski Genel Müdürü Şener, Büyükşehir'in uzun yıllardır devam ettirdiği süt kuzusu projesinin yürütücüsü olan Kooperatifin Başkanı Mahmut Eskiyörük ile el sıkışarak kurumdaki görevine başladı. Şener, İzmir Büyükşehir'de merhum Başkan Ahmet Piriştina döneminde planlamadan sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Aziz Kocaoğlu döneminde de aynı alanda bir süre çalışmıştı. Şener, daha sonra ESHOT Genel Müdürlüğü, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanlığı, İZBA Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlenerek ulaşım birimlerini yönetmişti.

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