‘Köprüler kapanınca feribotlarla yardıma koştuk’

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde köprü ve otoyolları trafiğe kapatması üzerine, Gebze'deki tüm feribotlarını vatandaşların mağdur olmaması için İstanbul'a gönderen özel bir feribot firmasının sahibi, kaptanı ve personeli o geceyi anlattı. BÜYÜK RİSK ÜSTLENDİK

Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında sefer yapan 'Negmar' firmasına ait Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli 4 feribot, darbe girişimi üzerine, son yolcularını bırakarak rotasını İstanbul'a çevirmiş, Üsküdar'a yanaştıklarında feribota uygun olmayan iskeledeki demir parmaklıklar gemi personelince kesilerek uygun hale getirilmişti. Darbe girişimi gecesinden ertesi gün trafik normale dönene kadar Avrupa ile Anadolu Yakası arasında ücretsiz yaya ve yaklaşık 5 bin araç taşıyan o feribot firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, kaptanı Musa Çiçek ve gemi personeli Ahmet Aksu o geceyi Anadolu Ajansına anlattı.

SÖZ KONUSU VATANSA...

İstanbul'daki köprüler kapatıldığında ilk aklına gelen şeyin feribotları götürmek olduğunu dile getiren Koç, "Feribotları gece 01.00 gibi Üsküdar'a götürdük. Yanaşacak yer de bulduk ve ertesi gün akşam köprüler açılana kadar her iki tarafta duran, ailesinin merak ettiği, gitmesi gereken, hastalığı olan herkese anons ettik sosyal medyadan. Çok sayıda insanı taşıdık ve duasını aldık. Bizim o gün aslında yaptığımız bir kahramanlık değil, vatan sevgisiydi. Hiçbir personelimiz de gitmeyelim demedi. İstemeyebilirlerdi, çünkü darbenin nereye döneceği belli değildi. Aleyhe dönseydi faturası çok farklı olurdu" dedi. Üsküdar'a yanaşamayınca iskeledeki demirleri gemi personelinin kestiğini ve yanaştıklarını ifade eden Koç, "Sağ olsun arkadaşlar başardılar. İnşallah kıyamete kadar bu ülkede kimse darbe yapmaya cesaret etmez. O gün sadece vatandaşları değil, ambulansları, sağlık personelini de iki yaka arasında taşıdık. Söz konusu vatan olunca..." dedi.

AKIBETİMİZİ BİLMEDEN

Kaptan Musa Çiçek de darbe gecesi Üsküdar-Kabataş arasında sefer yapmak için İstanbul'a hareket ettiklerini ifade etti. Çiçek, "Nasıl bir şeyle karşılacağız, yolda ne olacak bilmiyoruz. Herhangi bir otoriteden izin almadan, ne yapacağını bilmeden Üsküdar'a yanaştık. Savaş uçaklarının alçak uçuşları, gürültüleri bayağı rahatsız ediciydi. Üsküdar sahilindeki bariyerleri taş motorlarıyla kestik. Araç almaya uygun hale getirdik. 16 Temmuz günü akşamına kadar çalıştık" dedi.