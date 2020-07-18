Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.



Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? sorusuna ise Oktay, kesinlikle düşünülmediği yanıtını verdi.



Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirtti. Fuat Oktay, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek" dedi.

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