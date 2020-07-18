  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

'na kısa bir süre kala hazırlıklar da devam ediyor. Tatil planlarını yapmaya başlayanlar 'Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda kısıtlama var mı?' sorularının yanıtını merak ediyor. , Kurban Bayramı'na yönelik önlemler ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

18.07.2020, 09:44

Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? sorusuna ise Oktay, kesinlikle düşünülmediği yanıtını verdi.

Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirtti. Fuat Oktay, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "kurban rehberi" Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama: 1 milyon kişi risk altında!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA