Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.