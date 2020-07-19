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Başkan Erdoğan'dan 'e tebrik mesajı

Başkan , şampiyonu FK'yı resmi Twitter hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı

19.07.2020, 23:32 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020,23:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir şampiyon oldu

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