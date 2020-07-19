Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/wus8Jr1HCL— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
Başakşehir şampiyon oldu
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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