Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz cuma günü ibadete açılacak. İbadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki hazırlıklar da büyük oranda tamamlandı.

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA PAYLAŞIMI



Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayali olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz" dedi.

Camiye girişlerin kontrollü yapılacağını dile getiren Erdoğan, "Gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun, bunların hepsi şu anda tamamen koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak.

Zaten şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Bu davetlilerin içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Ama en büyük avantaj, tabii dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak. Dolayısıyla bu açık alanı da en güzel şekilde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız değerlendirecek ve açık alanda da Müslümanlar o gün ibadetlerini yapabilecekler." diye konuştu.