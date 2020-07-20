Başkan’dan Ayasofya incelemesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ayasofya Camisi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıkları yerinde inceledi. Kısıklı'daki konutundan tarihi camiye gelerek yaklaşık bir saat incelemelerde bulunan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başkan Erdoğan'a ziyarette, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

CAMİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında Twitter hesabı üzerinden de "Ayasofya..." mesajıyla camiden fotoğraf paylaştı. Ayasofya Camisi'nde Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı kararnamesi sonrasında ibadet için hazırlıklar başlamış belirlenen hazırlık süreci sonunda 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazı ile ilk namazın kılınacağı açıklanmıştı.



TALİMATLAR VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde yapılacak çalışmalarla ilgili yetkililere talimatlar verdi.



TAKSİM CAMİSİ VE AKM İNŞAATLARINI DA GEZDİ

BAŞKAN Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camisi'ne geldi. Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu