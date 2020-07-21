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Haberler Gündem Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyeye getirildi

'in katili adliyeye getirildi

5 gündür kayıp olan öğrencisi 'in sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yüksek güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyeye getirildi

21.07.2020, 19:20

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

KATİL ADLİYEYE GETİRİLDİ

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avcı, adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde yüksek güvenlik önlemler alınarak zanlı adliyeye getirildi.





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