İşkence evi!

Pınar Gültekin henüz 27 yaşındaydı. Bitlisli genç kız, Muğla'ya üniversite okumak için gelmişti. Okulunu bitirmesine az kalmış, ailesine "Kurban Bayramı'nda yanınızdayım" demişti. Neşeli ve sevecen tavırlarıyla arkadaşlarının gönlünü fethetmişti Pınar. Yüzündeki kocaman gülüşü ile çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada paylamış, çok sayıda beğeni de almıştı.

BİRDEN ORTADAN KAYBOLDU

Ancak ne olduysa o gün oldu. Tarihler 16 Temmuz'u gösterdiğinde, Pınar birden ortadan kayboldu. Ne arkadaşları ne de ailesi ulaşabiliyordu. Pınar'ın kaybolduğu haberi sosyal medyaya düştüğünde, herkes genç kızın sağ salim bulunması için iyi dileklerini iletiyordu ama 5 gün geçmesine rağmen Pınar'dan bir iz yoktu.





Caninin içtikleri biraların kutularını iz kalmaması için şöminede yaktığı tahmin ediliyor.

ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Emniyet ve Jandarma 10 kişilik bir ekip oluşturdu. Cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra bilişim suçlarında görevli emniyet mensuplarının da yer aldığı profesyonel ekip Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde ilk olarak Pınar'ın son görüldüğü AVM'de çalışma başlattı. Menteşe ilçesindeki yüzlerce güvenlik kamerasına el konuldu. Pınar'ın arkadaşlarının tek tek ifadelerine başvuruldu. Kamera kayıtları titizlikle ve saatlerce izlendi. Genç kızın sosyal medyasını inceleyen ve telefon kayıtlarını çıkaran dedektifler baz istasyonlarından en son alınan sinyalleri ortaya çıkardı.

Bağ evinin salonundaki dağınıklık ve halının kıvrılmış olması burada bir arbedenin yaşandığını ortaya koyuyor.Koltuğun üzerindeki leğende bulunan tuvalet kağıdı, Avcı'nın cinayetten sonra ortalığı temizlemek istediğini gösteriyor.

TEKNİK TAKİBE ALINDI

Düğüm yavaş yavaş çözülüyordu. Dedektifler Pınar'ın olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisinin Cemal Metin Avcı olduğunu öğrendi. Jandarma ve polisten oluşan iki dedektif Avcı'yı teknik takibe aldı. Gece, gündüz demeden her ayrıntıyı titizlikle inceleyen dedektifler son konuşmaların Avcı'yla olduğunu tespit etti, telefon sinyallerinden ikilinin aynı anda bir arada oldukları bilgisine ulaşılınca tüm şüpheler eski sevgilide yoğunlaştı. Bu esnada çevredeki benzin istasyonlarının kayıtlarını inceleyen özel ekip çok önemli olan ve cinayetin çözülmesinde büyük rolü bulunan detayı yakaladı.

Cemal Metin Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİLİT SORU: CESET NEREDE

Bu görüntülerde panelvan bir araçla benzin istasyonundan pet şişelerle benzin alan Cemal Metin Avcı'ya ulaşıldı ve gece yarısı evine baskın yapıldı. Dedektiflerin kapıyı açan Avcı'ya "Senin öldürdüğünü belirledik ceset nerede" sorusu üzerine panikleyen Avcı dedektiflerin, "Benzinciden pet şişelere doldurduğun benzini biliyoruz" sözleri üzerine suçunu itiraf etti.

TEKRAR BARIŞMAK İSTEDİ

Peki ama Pınar'ın kaybolduğu 16 Temmuz günü neler olmuştu. Avcı, tekrar barışmak istediği Pınar'ı 16 Temmuz'da, kendine ait bağ evine konuşmak için götürdü. Avcı ile Pınar daha sonra tartışmaya başladı. Pınar yeniden birlikte olmak istemediğini söylediği Avcı ile kavga etmeye başladı. İşte bu kavga sırasında da bağ evinin salonunda bulunan eşyalar dağıldı. Avcı, Pınar'ı önce bir süre darp etti. Genç kız bayılıp kanlar içinde yere yığıldı.

SON NEFESİNİ VERDİ

Avcı, yerde yatan ve kendisine yalvaran Pınar'ın boğazını sıkmaya başladı. Avcı'ya daha fazla karşı koyamayan Pınar, son nefesini verdi. Cani katil Pınar'ın cansız bedenini bağ evinin salonunda bırakıp, 48 ADJ 946 plakalı panelvan aracıyla benzinliğe gitti.

16 LİRALIK BENZİN ALDI

Pet şişelerin içinde 16 liralık benzin aldı. Tekrar bağ evine dönen Avcı, kendi barında kullandığı varillerin bir benzerinin içine Pınar'ın cesedini koydu, kolay yanması için bez parçalarını ve tahta parçalarını da varile atan cani, genç kızın cesedine benzin döküp yaktı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN

Ceset tam olarak yanmayınca, dumandan ve kokudan dolayı çevredeki evlerde bulunan vatandaşların da dikkatini çekmemek için yanan cesedin üstüne beton döktü. Cesedin bulunduğu varilin ağzını kapatan Avcı daha sonra yine kendi aracıyla varili ormanlık bir alana götürüp bıraktı.



BİR KATİLİN ANATOMİSİ

İLK SUÇUNU LİSEDE İŞLEMİŞ

Avcı, lise yıllarında aynı okulda okuduğu C.Ç isimli bir kızı da bağ evine kaçırdı. Avcı, lise döneminde aynı okulda okuduğu C.Ç. ile sevgili oldu. Avcı, sevgilisi C.Ç'yi o yıllarda bağ evine götürdü. Hem okul arkadaşı hem de kız arkadaşı olan lise öğrencisi C.Ç'yi bir süre bağ evinde tuttu. Bu olaydan sonra okul yönetimi tarafından Cemal Metin Avcı'ya disiplin cezası verildi. BAĞ EVİNDE 2. VUKUAT

Avcı'nın, bağ evinde başka vukuatları da olmuştu. Avcı, kendisine ait barda çalışan bir elemanını alacak verecek meselesi yüzünden bağ evine götürüp burada darp etti.



BİTLİS'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Pınar Gültekin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Sıddık, anne Şefika ve erkek kardeşi Vedat Gültekin Adli Tıp Kurumu önünde Pınar'ın cenazesini almak için İstanbul'dan geldi. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından, genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Pınar Gültekin'in Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü Pınar Gültekin'in cenazesi doğum yeri olan Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.



ACILI BABA KONUŞTU: KIZIM BENİM GÖZÜMDE ŞEHİTTİR

Baba Sıddık Gültekin, kızının kendi gözünde şehit olduğunu belirterek, "Benim kızımın ismini belki kötüye çıkarmış olabilirler. Kızım şerefli, namuslu olmasaydı bugün yaşardı. Namusu için canını verdi. Benim kızım benim gözümde şehittir. Ben de şehit babasıyım" ifadelerini kullandı.



ÖZGECAN İÇİN TWEET PAYLAŞMIŞ



Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü.



DAHA ÖNCE DE ATEŞ YAKMIŞ

Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i içine koyup yaktığı ve üzerine beton döktüğü varilin bir benzeri bağ evinin balkonunda o geceki dehşeti ortaya koyarcasına halen duruyor. Bu varilin içinde de defalarca ateş yakılmış olması katilin genç kızı yakmaya o an karar vermediğini ortaya koyuyor. Bağ evinin mutfağında bulunan buzdolabının içindeyse alkollü içecekler dururken, salondaki şöminenin içinde de yanmış bira şişeleri yer alıyor.



İÇİ BETON DOLU VARİLİ TEK BAŞINA MI TAŞIDI?

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, 6 saat süren mahkemesinin ardından, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ve jandarmadan kurulan özel ekip katilin içi beton dolu varili ormanlık alana tek başına taşıyamayacağı ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle birkaç şüphelinin daha sorgulandığı öğrenildi.



ERDOĞAN: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ile ilgili üzüntülerini dile getirerek davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledilen Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri rezil cinayetlerin medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacağız" dedi.



BAHÇELİ: YÜREĞİM SIZLIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Üzüntümüz çok büyük. Yüreğim sızlıyor. Pınar evladımı-za Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Kadınla-ra uzanan melamet elleri, melanet emelleri tüm gücümle lanetliyorum. Pınar evladımı-zın katilinin en ağır şekilde cezalandırılma-sını istiyorum" sözlerine yer verdi.

Ferdi YAVUZ

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