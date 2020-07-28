CHP'nin önceki gün sona eren 37. Kurultayı'nda İzmir'deki siyaset dengelerini de değiştirecek sonuçlar çıktı. Yeni Asır'ın CHP'li belediyelerde İstanbul merkezli bir asansör şirketini pazarladığını ve kurduğu medya organlarına CHP'li belediyelerden kaynak aktarttığını ortaya çıkardığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, delegeden tokadı yedi.

Yeni Asır'ın dünkü seçim öncesi yazdığı gibi Özkan, delege tarafından çizildi.

Özkan, 477 oy alarak 222 PM adayı içinde ancak 59. olabildi. Özkan'ın delegeden böylesine büyük bir tepki görmesinin başlıca sebeplerinden birinin Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı asansör ve medya kuruluşu pazarlama işleri olarak gösteriliyor.

Özkan için "Asansör çakıldı" yorumları yapılıyor.



İZMİR PATRONLUĞU GİTTİ

Bugüne kadar İzmir örgütünün patronu olmak için elinden geleni yapan, il ve ilçe kongrelerindeki etkisiyle bu amacına çok yaklaşan Özkan'ın 2024'te Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayı çok istediği konuşuluyordu.

Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le İzmir'in patronluğu konusunda çekişen Özkan, PM'ye giremediği için artık Genel Başkan Yardımcısı da olamayacak. Bu durumda Özkan çok önemli bir güç kaybına uğrayacak. Bu yüzden artık İzmir'in siyasi patronluğu konusunda da eli zayıflayacak.



YENİDEN KARILACAK

Özkan'ın PM'ye girememesiyle CHP İzmir'de kartlar yeniden karılacak. CHP İzmir'in yeni siyasi patronu olma konusunda Tunç Soyer'in ismi öne çıktı. İl kongresinde Genel Başkan'ın 'tek aday' isteği nedeniyle Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel ittifakına karşı başarılı olamayan Soyer, bu kurultayın kazananlarından biri oldu. Soyer, en yakın ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu PM'ye sokarken, il kongresindeki yenilginin rövanşını da kurultayda almış oldu. Soyer, Nalbantoğlu'nun aldığı yüksek oyla da parti içindeki prestijini artırmış oldu. Soyer'in parti içindeki gücü daha da arttı.

Soyer'in partinin mutfağının gözde isimlerinden biri olan ve PM'ye girmeyi başaran Devrim Barış Çelik'le de yakınlığı da bilinen bir gerçek. İzmir'in yeni patronu olacağı yorumları yapılan Soyer de "İzmir'de siyasi dengelerin değişeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulunarak bu pozisyona göz kırptı. Öte yandan, Özkan'ın seçilememesindeki bir diğer etken de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin kendisine yönelik operasyonu oldu.



SORGULANACAK

Tuncay Özkan'ın desteğiyle yeniden İl Başkanı seçilen Deniz Yücel de bundan sonraki süreçte sorgulanacak.

Çünkü Yücel de İzmir'deki il kongresinde delegeden çizik yemişti. Yücel, İzmir'deki 611 delegeden sadece 258'inin yani yarıdan bile azının oyunu alabilmişti. Yücel'in buna rağmen görevde kalabilmesinin başlıca sebebi Özkan ve ekibinin desteğiydi.

Şimdi Özkan genel başkan yardımcılığından düşünce Yücel'in de pozisyonunun tartışılması bekleniyor.



KILIÇDAROĞLU KIZDI

Yücel, kurultay öncesi Başkan Soyer'le yeniden sorun yaşadı ve PM'ye girecek isimler konusunda Soyer'le uzlaşamadı.

Yücel, Soyer'in PM'ye girmesini istediği Nalbantoğlu ile ilgili bir girişimde bulunmadı. Hatta Yücel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde kendisinin istediği adayları söylemesinin ardından ilginç bir diyalog yaşandığı konuşuluyor.

Buna göre, Yücel'in önerdiği isimler arasında Nalbantoğlu'nu göremeyen Kılıçdaroğlu'nun Yücel'e "Tunç Başkan, Rıfat Nalbantoğlu'nu istiyor. Neden İl Başkanı olarak onu önermiyor ve Tunç Başkanı çiğniyorsun" diye çıkıştığı konuşuluyor.

Yücel'in de "İzmir örgütünde Nalbantoğlu'na çok tepki var. Öneremezdim" diyerek durumu toparlamaya çalıştığı ifade ediliyor.



GENEL BAŞKANIN DEĞİŞMEDİĞİ CHP'NİN 37'İNCİ KURULTAYI BÜYÜK SÜRPRİZLERE VE TARTIŞMALARA SAHNE OLDU

TRENE BİNENLER NE YAPACAK?

Tuncay Özkan, yerel seçim sürecinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın aday yapılmasını sağlamıştı. Özkan daha sonra Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u da kendi safına çekmişti. Özkan'ın Deniz Yücel'le birlikte Buca'da adaylıktan düşürdüğü Suat Nezir'i "Şimdi tren kalkıyor. Bu trene ya şimdi binecek ya da hiç binmeyeceksin" dediği öne sürülmüştü. İşte şimdi İzmir siyasetinde "Trene binenler yakında 'Makinist indi, biz niye inmiyoruz?' demeye başlarlar" yorumları yapılıyor. Bu arada Genel Merkez'de görevi kalmayan Özkan'ın İzmir'deki gücünü elinden kaçırmamak için kente yoğunlaşacağı da dillendiriliyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİNİ DELDİLER

Kurultay öncesi Muharrem İnce, Önder Sav ve İlhan Cihaner'in PM için ortak hareket edebileceği kulislerde dile getiriliyordu. Ancak sonuçlar parti içi muhaliflerin ortak hareket edemediğini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun listesini Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Müslüm Sarı ve Gürsel Erol delerek PM'ye girdi. Bu isimlerin yanı sıra partiden ihraç edilen ve yeniden dönen Aylin Nazlıaka da yine Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek PM'ye giren isimler arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.



İZMİRLİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KİM OLACAK?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sonuçların açıklanmasının ardından ilk PM'yi Kurban Bayramı sonrası toplayacağı ve daha sonra da MYK'yi belirleyeceği öğrenildi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'na girmek yani Genel Başkan Yardımcısı olmak için Parti Meclisi üyesi olmak gerekiyor. Tuncay Özkan PM'ye giremediği için artık Genel Başkan Yardımcısı olamayacak. Şimdi İzmir'den yeni genel başkan yardımcısının kim olacağı konuşuluyor. Selin Sayek Böke'nin ismi geçerken, Tunç Soyer'in destek verdiği Rıfat Nalbantoğlu'nun da Genel Başkan Yardımcısı olabileceği belirtiliyor.

Erhan GÜLENÇ

Anahtar listeye Ege’den 8 isim