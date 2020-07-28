Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın yeni kaçağına belediyeden suç duyurusu

Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanındaki kale gibi korunan villasında bir kez daha kaçak inşaat yapması başını belaya soktu. Beşiktaş Belediyesi, kaçak inşaat ile ilgili Yapı-Tatil Tutanağı ile yıkım kararı vermesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir de suç duyurusunda bulundu.



Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evinde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum kat ilavesi bile yapılan villanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.





Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili SABAH'ın manşet haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.



İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Yalçın'ın villasında yaptığı incelemeler geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, Soner Yalçın'ın villasında yapılan kaçak inşaatlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.





YENİ KAÇAKLAR TUTANAKTA

Soner Yalçın'ın Levent'teki villasında geçtiğimiz ay yeni kaçak inşaat yaptığı tespit edilmişti. Yalçın'ın geçmiş yıllarda yaptığı kaçağı araştırmaya giden ekipler, kale gibi villada yeni kaçak inşaatlarla karşılaşmıştı. Beşiktaş Belediyesi, Yalçın'ın evindeki kaçak inşaat ile ilgili 12 Haziran 2020 tarihinde Yapı-Tatil tutanağı tutmuştu. Tutanağı; Beşiktaş Belediyesi çalışanı 2 Teknik Eleman ile 1 Zabıta Memuru imzalamış, Yalçın adresinde bulunamadığı için tutanağa imza atmamıştı. Yalçın'ın müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığı anlaşılmıştı. Tutanakta, kaçak inşaatın mühürlenerek tatil edildiği yer almıştı. Soner Yalçın hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılmıştı.



CEZA VE YIKIM KARARLARI

Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi encümeni, Soner Yalçın'ın kale gibi korunan villasındaki kaçak yapılaşma ile ilgili iki kritik karar almıştı. Belediye encümeni 23 Haziran tarihli kararında, mal sahibi Soner Yalçın'a oybirliği ile 70 bin 512 lira para cezası kesmiş, bir de belediye encümeni 30 Haziran tarihli kararında, oybirliği ile kaçak villanın projesine uygun hale getirilmesine ve yıkımına hükmetmişti.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Tüm bu kararlar ardından flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce kaçak inşaat hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2 Temmuz günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusunda kaçaklar 10 maddede sıralandı;

1. Binanın bahçesinde 55.8 metrekare tek katlı müştemilat

2. Binanın bahçesinde yaklaşık 63.92 metrekare tek katlı müştemilat

3. Zemin katta bahçe tarafında yaklaşık 24.45 metrekare ilavenin mevcut ana binaya dahil edildi

4. Binanın bahçesine yaklaşık 25 metrekare havuz yapıldı

5. Zemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 7.08 metrekare ilave edildi

6. Binanın … Sokak cephesinde yaklaşık 15 metrekare tek katlı ilave

7. Tip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 27.82 metrekare büyütülerek ana binaya dahil edildi

8. 1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 24.45 metre kare ilave edildi

9. 1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 31,86 metrekare ilave edildi

10. Çatı katında yaklaşık olarak 2 metrekare kuşgözü yapıldı



Suç duyurusunda, düzenlenen yapı-tatil tutanağı ile alınan yıkım kararı da belirtildi. Dilekçede, ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması talep edildi.

SABAH/ ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

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