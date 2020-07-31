Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.
Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun.#KurbanBayramı pic.twitter.com/Eqg1fSbqrv— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 31, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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