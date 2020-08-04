Kurultayda korkulan oldu, CHP'de vaka sayısı 78’e yükseldi! Başkan Halil Arda ve eşi de var...

25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayın ardından Üsküdar kurultay delegesi Aydın Yıldırım, geçen salı günü koku alamamaya başlayınca test yaptırmış, bunun üzerine yapılan incelemelerde 30 partililinin virüse yakalandığı belirlenmişti. Büyük panik ve korku yaşayan partililer hastanenin yolunu tuttu.





KORKULAN OLDU



Koronavirüs skandalının ardından Genel Başkan, parti yönetimi, belediye başkanları ve parti kurultayının tüm delegeleri kurultayın ardından gittikleri şehirlerinde test yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin yetersiz kaldığı kurultayın ardından yapılan testlerde korkulan oldu. İkinci filyasyon çalışmasının ardından koranavirüse yakalanan CHP'li sayısı 78'e yükseldi.



UYARILARA PARTİ YÖNETİMİ KULAK ASMADI



Bunların arasında İzmir'in Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi de var. Eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Şahin Mengü, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen gibi isimlerin kurultayın ertelenmesine yönelik tüm uyarılarına parti yönetimi kulak asmamış, kurultayı yapma kararı almıştı.





Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER SÜRÜYOR



Hergün artan vaka sayıları karşısında büyük öfke yaşayan CHP'liler, kurultay salonundaki dikkatsizliğe vurgu yapıyor. Özellikle salonun kapalı odalarında ve otel lobilerinde Parti Meclisi'ne girebilmekm için yapılan delege pazarlıklarında temizliğe dikkat edilmediği belirtildi. Partililer, önlem almayan parti yönetimine sert tepki gösterdi.