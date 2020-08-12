Doğu Akdeniz’de taviz yok

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan geriliminden, Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşanan gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Türkiye ve Azerbaycan arasında bir gelenek var. Göreve gelen Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Dışişleri Bakanları ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'ye yaparlar. Bayramov da ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Kardeşim Bayramov ile hem Türkiye için hem kardeş Azerbaycan için birlikte çalışacağız. Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslarda önemli stratejik projeler hayata geçirdi. Bakü Tiflis Ceyhan ve TANAP gibi... Kardeş Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'ın projelere dahil olabilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. 12 Temmuz'da Ermenistan, kardeş Azerbaycan'a saldırdı. Türkiye olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor. Bugüne kadar BM, Avrupa Konseyi gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar olmasına rağmen bu sorun niye çözülmedi? Bunun sebebi, uluslararası toplumun samimi gayret sarf etmemesidir. Sorunun barışçıl yolla halledilmesi için uluslararası toplumun samimi gayret göstermesi gerekmektedir. Ama biz kardeş Azerbaycan hangi çözüm yolunu tercih ederse yanında olacağız.



GEÇİCİ JESTLER YAPTIK

Doğu Akdeniz'de Türkiye, iyi niyet göstergesi olarak taviz değil, geçici bazı jestler yaptı. Almanya ve Avrupa ülkeleri diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz dedik. Bizim söylediğimiz ortaya çıktı. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz.



AB'NİN GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİ

KONUŞMASINDA Kovid-19'un dünyada her şeyi değiştirdiğini, insanların seyahat özgürlüğünü kısıtladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu konuda siyasi kararlar alındı. AB, maalesef Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almadı. Almanya'daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye'ye gelmek için taleplerini bize ve Alman yetkililere ilettiler. Kısıtlamanın kaldırılması için çaba sarf ettik. Bazı ülkeler kısıtlamaları kaldırdı. Ama AB'nin kararı ortadayken bazı turizm bölgelerine seyahat kısıtlamalarını kaldırıldı. Kara yoluyla gelen vatandaşların döndükten sonra 14 günlük karantinaya tabii tutulmaması için Almanlar "Türkiye'de test yapabilecekseniz biz bunu durduralım" dediler. Biz vatandaşlarımızın Türkiye'ye rahat gelmesi için buna 'evet' dedik. Uygulamada bazı yerlerde sıkıntı olabilir ama bakanlıklarımız, DHMİ ve havaalanı yönetimleriyle işbirliği içinde uygulamadaki sorunları ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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