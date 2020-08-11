Başkan Erdoğan, Ceyhun Bayramov ile Zakir Hasanov’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor.
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