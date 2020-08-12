“Eren’in acısı hep yüreğimizde”

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK ile girilen sıcak temasta şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Törene Eren'in annesi Ayşe Bülbül ile yakınları, İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberinde Ağrı'dan gelen anneler de katıldı. Anne Ayşe Bülbül "Eren'in acısı bugün değil her zaman yüreğimde. Bizi arayıp soran başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dedi.

'İYİ Kİ VARSIN' PAYLAŞIMI

EREN'İN ölümünden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve sözleri hiç unutulmadı. "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına sevenleri "İyi ki varsın Eren" sözleriyle karşılık verirken, mezarı da sevenleri tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Eren'i Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da unutmadı. Albayrak, Twitter hesabından "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum. İyi ki varsın Eren!" paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Eren için hazırlanan klibi paylaşarak, altına aynı notu yazdı.