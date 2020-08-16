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Haberler Gündem ‘Bin sene de geçse burada eylemimizi sürdüreceğiz’

‘Bin sene de geçse burada eylemimizi sürdüreceğiz’

‘Bin sene de geçse burada eylemimizi sürdüreceğiz’
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan beri Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününde devam etti. Kamile Küçükdağ, 2015'te Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 348 gündür burada olduklarını, bin sene de geçse çocuklarını almadan eylemine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımızı alıp gideceğiz. Çocuklarımızın yeri orası değil" dedi.

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