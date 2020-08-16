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HDP il binasında için ‘ikna seansı’ yapmışlar

HDP il binasında PKK için ‘ikna seansı’ yapmışlar
Giriş Tarihi: 16.8.2020

ADANA'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan biri, ifadesinde şok edici bilgiler verdi. Zanlı, HDP gençlik yapılanması adı altındaki şahısların Adanalı gençleri PKK kamplarına götürebilmek için HDP il başkanlığında PKK ile ilgili filmler izletip ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Operasyonda evlerde yapılan aramada 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti. 11'i hakkında adli kontrol şartı koyulan 14 zanlı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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