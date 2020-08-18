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Haberler Gündem Bakan Selçuk duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Bakanı Ziya Selçuk: 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir.

Bakan Selçuk duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

18.08.2020, 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,12:33

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir." ifadelerini kullandı.

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