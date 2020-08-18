Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek ÖSYM'den flaş YDS kararı!
Bakan Selçuk duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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