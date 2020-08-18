Haberler Gündem Bakan Selçuk duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Bakan Selçuk duyurdu: 8. ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir.

18.08.2020, 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,12:33