Türkiye düşmanının FETÖ’cü dostları!

Türkiye'yi seçim malzemesi olarak kullanmaya kalkan ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'den kimlerle temasta olduğu ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savunan ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türk dostları deşifre oldu. Biden'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, FETÖ firarisi ve ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli rol oynayan Kemal Öksüz ve ABD'de yaşayan FETÖ firarisi işadamı Burak Yeneroğlu'yla samimi fotoğrafları yer alıyor. Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde irtibatta olduğu Taban ve Öksüz, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden iki hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD'de ağırlamıştı. Biden, 15 Temmuz darbe girişimden 7 ay önce de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklu yargılanan Osman Kavala'yla görüşmüştü.

Biden'ın irtibatta olduğu Taban ve Öksüz, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden iki hafta önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD'de ağırlamıştı.

AMAÇ SEÇİMLE DEVİRMEK

Joe Biden, başkan adaylığı çalışmaları kapsamında New York Times ekibiyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye aleyhinde skandal sözler sarf etmişti. Biden toplantıda, Türkiye'ye açıkça müdahale etmeleri gerektiğini, bu kez darbeyle değil seçimle Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefetin açık bir şekilde desteklenmesi gerektiğini savunmuştu.





MUHALEFET İŞBİRLİĞİNİN EN BÜYÜK KANITI

BIDEN'in sözleriyle ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Erhan Çalışkan, "Türkiye'deki muhalefetin demokratlar ve küreselcilerle dirsek teması içinde olduğunun ve işbirliği yaptığının en büyük kanıtı Joe Biden'in sözleridir" ifadelerini kullanırken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, "Erdoğan'ı indirmenin yolu seçimlerde her türlü entrikayı çevirerek siyasi tabloda değişiklik yaratmaktır. Bu bugüne kadar hep denendi. Siyonist kanadın elindeki tek çare bu. Amaçları muhalif kanattaki şer cephesi dediğimiz partileri iktidara getirmek" dedi.



OSMAN KAVALA İLE GÖRÜŞMÜŞ

BIDEN'in ABD Başkanı Barack Oba-ma'ya yardımcılık görevinde bulunduğu dönemde Türkiye'ye yaptığı ziyarette kimlerle görüştüğü de belli oldu. Joe Biden'ın 2016 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirilen bir toplantıda, Gezi olaylarının finansörü olduğu iddia edilen casusluk davasından tutuklu bu-lunan Osman Kavala'nın yanı sıra, Kadri Gürsel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan, Prof. Dr. Yaman Akdeniz gibi isimlerin bulunduğu ortaya çıktı. Aynı gün ceza-evinde bulunan Can Dündar'ın eşiyle de görüşen Biden'ın ilk temas kurduk-ları arasında öldürülen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel ve kızı Delal vardı.

MERT ALPDÜNDAR