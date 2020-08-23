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sanığı sivil imamdan ‘Somut bir delil yok’ yalanı

FETÖ sanığı sivil imamdan ‘Somut bir delil yok’ yalanı
Giriş Tarihi: 23.8.2020

FETÖ'NÜN darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden sevk ve idare eden sivil imamlardan Nurettin Oruç, hakkındaki iddia ve delilleri inkar etti. Eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık'ın aleyhindeki beyanlarını kabul etmeyen Oruç, firari Adil Öksüz liderliğinde gerçekleştirilen darbe toplantılarına katılmadığını da savundu. Oruç ayrıca, "Hangi kişiden emir ve talimat aldım, hiçbir somut delil yok" diye konuştu.

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