Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

Gül, yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, hak ve adalet için emek ve mesai veren hakimlerin, savcıların, avukatların ve adalet personelinin, yeni çalışma dönemi başlangıcının heyecanını ve haklı gururunu taşıdığını vurguladı.

Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşların hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmediklerini bildiren Gül, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeni adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacağını aktardı.

Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nı da bu dönem hayata geçireceklerini, özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nın demokrasiyi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik iradeyi ortaya koyduğuna işaret etti.

"Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." ifadesini kullanan Gül, reform belgesinde öngörülen hedefleri adım adım hayata geçirme gayreti içinde bulunduklarını belirtti.

"YENİ İNFAZ HAKİMLİĞİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yargı reformunun birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde alacağına inandıklarının altını çizen Gül, adliye teşkilatının insan kaynağını da nitelik ve nicelik olarak her geçen gün geliştirdiklerini anlattı.

Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçireceklerini hatırlatan Gül, yargı reformu kapsamında mevzuata kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumunun yeniden ele alındığını, infaz hakimliklerinin yetkilerinin genişletildiğini, ihtisaslaşma adımı olarak bu kurumun, adliye teşkilatında müstakil bir şekilde yapılandırıldığını kaydetti.

Gül, yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılmalarının yeniden sağlanarak, iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önünün açılacağına dikkati çekti.

"ADLİYENİN KAPISI ADALETE AÇILAN KAPIDIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır."

Reform iradesini sahiplenen, yenilik adımlarını yargısal işleyişin birer parçası haline getiren bütün uygulamacılara teşekkür eden Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarını andı.

Bakan Gül, "Bu düşüncelerle, önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, hiçbir etki altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. 2020-2021 adli yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.