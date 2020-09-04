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ve eşinin korona testi pozitif çıktı

Binali Yıldırım ve eşinin korona testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 4.9.2020

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vücut kırgınlığı nedeniyle başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. AK Partili Yıldırım, kötü haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyurdu. Yıldırım paylaşımında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan temizlikmaske- mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi. Yıldırım'ın paylaşımın altına kısa sürede yüzlerce destek mesajı atıldı.

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