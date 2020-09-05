“CHP’den ihraç korkum yok”

CHP'DEN umudunu keserek 'Bin Günde Memleket' ismini verdiği hareketi başlatan Muharrem İnce, dün sabah İstanbul Havalimanı'ndan Sivas'a gitti. Sivas yolculuğu öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İnce, CHP'den ihraç edilmesi istemi ile bir üyenin dilekçe vermesi ile ilgili, "Benim böyle kaygılarım, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum" dedi.



MİLLİ Mücadele'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında hareketini bu kentten başlatan İnce, kentteki programı kapsamında sınırlı bir kalabalığa otobüs üstünden hitap etti. Konuşmasında hedeflerini anlatan ve HDP ile ittifak yapan partisine gönderme yapan İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET HAREKETİ DEĞİLİZ

HAREKETİNE işçilerin, çiftçilerin, hayvancıların, sanayicilerin, muhafazakarların, herkesin davetli olduğunu söyleyen İnce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet'in değerleriyle oynanamaz. Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız. Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Milletimizle gönül köprüsünü kuracağız." Muharrem İnce'nin düzenlediği mitinge katılımın az olması dikkat çekti.

CHP YÖNETİMİ TEPKİSİZ

CHP yönetimi ise İnce'ye yönelik tepkisizliğini koruyor. İl yönetimlerine İnce'nin programlarına katılmamaları talimatı verdiği öğrenilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin CHP içinde bir bölünmeye neden olacağını düşünmediğini söylemiş, ihraç edilip edilmeyeceği konusunda da "Birisi dilekçe verdi diye olmaz öyle bir şey" ifadesini kullanmıştı.