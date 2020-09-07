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sonuçları açıklandı! DGS sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce adayın beklediği sonuçları açıklandı. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan sınav sonrası öğrenciler sonuçları beklemeye başlamıştı. O haberi duyurdu. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı!

DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları sorgulama ekranı

07.09.2020, 13:08 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,13:12

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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