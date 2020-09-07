Hafta sonunu İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı'daki evinde geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde kritik bir kabul gerçekleştirdi. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Serrac ile bir araya geldi.

SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin Başbakanı Serrac, Başkan Erdoğan ile Libya'daki son gelişmeleri paylaştı. Ateşkes çağrısının ardından darbeci Hafter'in taciz saldırılarının artması bölgede gerginliği yeniden artırmaya başladı. Serrac atılacak adımlar konusunda detayları Erdoğan'a aktardı. Başkan Erdoğan da görüşmede izlenimlerini ve fikirlerini beyan etti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'nin de desteği ile büyük başarı yakalamış, Hafter'i yenilgiye uğratmıştı.





KADEM'İN SERGİSİNİ GEZDİ

BAŞKAN Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi. Pandemi nedeniyle ara verilen sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor. Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

İRAN İLE ONLİNE ZİRVE

Erdoğan'ın yarın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden "web konferans" yöntemiyle gerçekleştirilecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı'na katılacağı öğrenildi.



ERDOĞAN, KABİNE'YEBAŞKANLIK EDECEK

BAŞKANI Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabinede korona virüsle mücadeledeki son durum, Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler, ekonomik gelişmeler ele alınacak.



YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapmasının beklendiği toplantıda okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek. Yunanistan'ın tetiklediği krizin de ele alınacağı toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikatın yanı sıra önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesindeki detaylar açıklandı