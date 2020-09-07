Son dakika: Reina saldırısı davasında karar açıklandı! 1368 yıl hapis cezası

Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada saldırgan Abdulkadir Masharipov "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan ise 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tüm sanıkların avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

CEZA ÜSTÜNE CEZA YAĞDI

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi. Mahkeme Başkanı, kararını açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözünde tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, "Mahkemede bu suçlamaları kabul etmediğimi söyledim. Bunları tekrarlıyorum. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin ve güvenlik görüntülerin eşleştirilmesini Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etmiştik. Hiçbiri kabul olmadı. Bundan dolayı güçlü bir delil yoktur. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Polis ifadelerimin bahsi geçti. Ben işkence ve baskı altında ifade verdim. Kamera görüntüleri var. İsterseniz alabilirsiniz. Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum.'' dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da beraatlerini talep etti.