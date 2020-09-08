Dayakçı İsmail Küçükkaya bu sözleri söyleyince... FOX'a tepki yağdı

Eşini döven İsmail Küçükkaya Fox'taki yayınına "Her zamanki gibi adaleti savunacağım" diye başlayınca sosyal medya kullanıcıları isyan etti: 'Bize haktan, adaletten bahsetme. Kadına şiddet uygulayanı TV'de görmek istemiyoruz'

Geçtiğimiz aylarda Eda Demirci, eski eşi Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın defalarca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söylemiş, "İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti. Bu açıklamalar sonrası tüm Türkiye Küçükkaya'ya büyük tepki göstermişti.

UNUTULUR MU SANDIN!



Küçükkaya, bu gelişme sonrası tatile çıktı. Önceki gün ise tatilini tamamlayıp yeni sezonla birlikte Fox TV'deki programına başladı.

Yayına "Her zamanki gibi sekizinci yılımda da adaleti savunacağım" sözleriyle girince, Küçükkaya'nın Demirci'ye yaptıklarını unutamayanlar sosyal medyada isyan etti. İşte o paylaşımlardan bazıları:

ERSEVER: İsmail Küçükkaya karısını döven eziğin tekidir.

BGMATEMATIKMESELESI: Ben daha bu adamın sunduğu habere inanır mıyım?





SUE: Neden hâlâ ekranda hiçbir şey olmamış gibi haber sunuyor.

ESENAY KAAN: Artık Fox izlemeyeceğim, karısına şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya olduğu sürece.

EİRENE: Küçükkaya'nın görevine son verilmeli.

Kadına şiddet uygulayanı kanalında çalıştırmak bu eyleme çanak tutmaktır.

ANATOLİA: Eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya hâlâ ne yüzle ekranlara çıkabiliyor? Derdiniz ne sizin? Kadına şiddeti normalleştirmek mi?

HAZAN SARCA: Ya bu İsmail Küçükkaya karısına şiddet uygulamadı mı?

Neden hâlâ kimse ekranda olduğunu sorgulamıyor?





AYSENUR BULUT KATIKSIZ: İsmail Küçükkaya nasıl ekranlara geri dönebiliyor ya! Sizin kadınlara vuran ellerinizi biz alkışlayacak mıyız? Yazıklar olsun.

PATULİ: Eşine bu kadar kötü davranan birini mi koruyorsun Fox? Kendinize yakıştırmışsanız mesele yok ama sakın hak hukuk adalet diye bir haberi de sunmasın.

VMARCELBİEN: Vıcık vıcık biri, hele annelerim falan deyişiyle tam pazarcı esnafı vıcıklığında.

ZEKİ: CHP, HDP sessiz, kadına şiddet kendilerinden olunca kafalarını kuma gömüyorlar...

ZÜMRÜT: İnsanlara ekran önünde şirin görünen Küçükkaya'nın içinden gargamel çıkmış.

MERMAİD: İsmail Küçükkaya çok haklı beyler, şiddete uğrayan kadını değil; şiddet uygulayan erkeği teşhir etmeliyiz.

EKTEPLİ: Küçükkaya eşine şiddet uyguladı ama ekranlarda 'Mağdurun yanındayım' diyerek insanlarla resmen dalga geçti.

Ödül olarak bugün Fox'ta sekizinci dönemine girdi.

ZEYNEP AKDUMAN: Eski eşine şiddet uygulayan bu kişi, dayak olayı ayyuka çıkınca tatile gitti. Sanırım kendisinin de söylediği gibi 21 günde Türk insanının unutacağını düşündü. Bu sabah iş başı yaptı ama unutulmadı.

Nerede kalmıştık?

MONTEVİDA: Eşine şiddet uyguladığını tatil ile bana da unutturamamış kişi. Oh ne güzel, ekrandan uzak kal, nasıl olsa unutulur, yok öyle yağma!

Eda Demirci, İsmail Küçükkaya'dan yaşadığı şiddeti boşanma dilekçesinde bu sözlerle anlattı

Eda Demirci'nin annesi yaşanan dehşeti anlattı: 'Anne beni dövüyor kurtar' diye yalvardı

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya şiddete devam ediyor!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç: İsmil Küçükkaya o programla gazeteci olarak bitmişti şimdi de özel hayatıyla bitiyor

Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya bir şok daha! Mahkemeden 2 aylık uzaklaştırma kararı

İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye uyguladığı şiddete karşı kadın dernekleri neden susuyor?