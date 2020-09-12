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Başkan Erdoğan ve fotoğraf sergisini gezdi

Başkan ve eski başbakanlardan , Demokrasi ve Özgürlükler Adasında fotoğraf sergisini gezdi.

Başkan Erdoğan ve Tansu Çiller 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi

İHA

12.09.2020, 15:00

Adalet Bakanlığı'nca 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adasına helikopterle geldi. Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile aynı araçla hareket etti. Erdoğan ve Çiller 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen resim sergisini gezdi.

12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı! Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda tarihi mesajlar verecek Son dakika: AK Parti'den '12 Eylül' mesajı!

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