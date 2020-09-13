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Kaftancıoğlu Sözcü’ye fena daldı

istanbul İl Başkanı , Atatürk’e bu şekilde değil “ “dediği sözlerini yayınlayan Sözcü Gazetesi’ne savaş açtı. Kaftancıoğlu, Sözcü’nün sözlerini çarpıttığını iddia etti. Gazetenin ’a da aynısını yaptığını iddia etti. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

Kaftancıoğlu Sözcü’ye fena daldı

SABAH

14.09.2020, 00:40

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'e "Atatürk" demek yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demeyi tercih ettiğini açıklaması partiyi karıştırdı.

Kaftancıoğlu çok sayıda partiliden tepki geldi. Kaftancıoğlu ise saatler sonra tepkilerin doruğa çıkması üzerine sözlerini yayınlayan Sözcü gazetesini hedef aldı. Sözcü'nün sözlerini çarpıttığını iddia etti. Hatta geçtiğimiz günlerde Fazıl Say'a da aynı şeyin yapıldığını ilerü sürdü.

Kaftancıoğlu yazılı açıklamasında şöyle dedi:

Toplantıda Uluç Gürkan moderasyonu gerçekleştiren Av. Osman Bey aracılığıyla konuşmam boyunca iki kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandığımı ve bunun özel bir nedeni olup olmadığını merak ettiğini sormuştur. Yanıtımda ise özet olarak kişilerin kavramların kategorize edilerek ayrışmanın bir unsuru yapılmasını doğru bulmadığımı ve alışkanlığım gereği bu şekilde kullanıyor olduğumu ve kendimi yakın hissettiğimi ifade ettim. Toplantıyla ilgili bugün Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz'ın hazırladığı bir metinde ise şahsıma yönelik bir itibarsızlaştırma operasyonu yapıldığını gördüm. Evet söylediklerim yazılmış ancak devamında yapılan yorumlarla farklı bir noktaya daha doğrusu çekilmek istenen noktaya getirilmiş bir yazı vardı.

Aynen cümlesinin yarısını manşete taşıyarak ve ses kayıtlarında da asıl önemli olanın cümlenin devamı olduğunu gören ancak göstermek istemeyenler tarafından Fazıl Say röportajında yapıldığı gibi...

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

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