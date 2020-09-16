  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MSB duyurdu! Rus askeri heyetiyle kritik toplantı

duyurdu! heyetiyle kritik toplantı

Son dakika haberi... : "Türk ve heyetleri bugün ’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak."

MSB duyurdu! Rus askeri heyetiyle kritik toplantı

16.09.2020, 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,10:12

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.

Gözler kritik toplantıda! Açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yapacak

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSB duyurdu! Rus askeri heyetiyle kritik toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA