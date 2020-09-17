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Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşmiş Milletler'e tepki!

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur.

17.09.2020, 14:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,14:38