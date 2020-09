“Akdeniz’de büyük devlet olgunluğu gösterdik”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde Ankara'daki 77 şehit yakını ve gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti. Törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞI YOK

Bu madalya ve beratlar elbette sizin fedakarlığınızın karşılığı olamaz. Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir. Bu topraklar üzerinde yüzyıllardır hür yaşıyorsak bunun sebebi şehitlerimizdir. Eğer bayrağımız 780 bin kilometrekarede dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları, milletleri, bayrakları, ezanları için siper etmiş evlatlarımıza minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Bağımsızlığımız timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız.

BOYUN EĞMEYECEĞİMİZ

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin kararlı duruşu sonucudur.

BÜYÜK DEVLET OLGUNLUĞU

Biz başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin sağduyulu ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı var. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima hüsnü niyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır.



ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI

YAPANIN yanına kar kaldığı, terörün ve teröristin meşrulaştırıldığı eski Türkiye'nin artık geride kaldığına vurgu yapan Erdoğan, "Sırtını terör elebaşlarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boyunun ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde bölücü hevesleri toprağa gömmüştür. Ülkemizi terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık. Irak'ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenli liman olmaktan çıkardık" ifadelerini kullandı.



'TERÖRÜ BİTİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ

TÜRKİYE'NİN terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını kaydeden Erdoğan, "Nereye saklanırsa saklansınlar teröristi ininde imha ediyoruz. Bu milletin birliğine kast edenlerden döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz. Doğrudan terör bataklığını kurutacak adımlar atıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da barış ortamı tesis edildi. Teröristlerin barındığı dağlarda bugün ceylanlar geziyor. Teröre bulaşan, imkanları terör baronlarının emrine verenlerin gözünün yaşına bakmıyoruz.



VİDEOKONFERANSLA BAŞKANLARA SESLENDİ

BAŞKAN Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını videkonferansla gerçekleştirdi. AK Parti teşkilatına birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, Libya başta olmak üzere dış politika konusunda ise, "Mesela Türkiye, her şeyden vazgeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulur mu? Mesela Türkiye çekilirse Suriye bir anda barışa, huzura ve özgürlüğe kavuşur mu? Küçük bir kesim dışında Türkiye sınırları içinde bu sorulara aklı başında olup da 'evet' cevabı verebilecek kimseyi tanımıyorum" dedi.

