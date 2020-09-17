Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Doğu Akdeniz'de ülkemizin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu tavırlarına rağmen biz hep büyük devlet olmanın olgunluğu ile davrandık. Türkiye'nin sabrı ve kararlılığını test etmeye çalışanlar da her zaman bizden hak ettikleri cevapları alacaklar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için yaptığımızı hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz.

Eğitimden istihdama her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık. Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz.





"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz.





Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur.

Sırtını terör elebaşlarına dayayanlar boylarının ölçüsünü almıştır



Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz.





Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.