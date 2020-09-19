  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Adalet Bakanı Gül’den, ‘Halil Sezai’ yorumu

’den, ‘’ yorumu

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ederek tutuklandı. Abdülhamit Gül konu hakkında, "Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül’den, ‘Halil Sezai’ yorumu

19.09.2020, 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,10:30

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. İşte Adalet Bakanı Gül'ün programda yaptığı açıklamadan satır başları:

'HALİL SEZAİ' YORUMU

Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.



Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.

Son dakika: Halil Sezai tutuklandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adalet Bakanı Gül’den, ‘Halil Sezai’ yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA