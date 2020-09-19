Adalet Bakanı Gül’den, ‘Halil Sezai’ yorumu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. İşte Adalet Bakanı Gül'ün programda yaptığı açıklamadan satır başları:

'HALİL SEZAİ' YORUMU



Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.





Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.

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