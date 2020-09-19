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Haberler Gündem Sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi

8 terörist

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " 24 saatte bölgesinde 8 /'li terörist, tarafından . Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi

19.09.2020, 17:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,17:16

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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