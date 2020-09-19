Sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hSMUpIy8lh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2020

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