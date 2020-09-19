‘Tedbirleri sıkı tutmalıyız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında korona virüs önlemlerinin bazı kişiler tarafından ciddiye alınmamaya başlandığını söyleyerek, "Her şeyden önce bu süreç başladığında sürekli uyarılarımız oldu. Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük fakat biz biraz gevşetince bu defa başta Ankara, İstanbul olmak üzere vakaların yükselmeye başladığını gördük. 64, 65'e kadar ölüm sayıları çıktı. Bu rakamlar bizler için çok büyük önem arz ediyor. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de toplu taşıma araçlarında olsun, düğün, nikah gibi törenlerle ilgili yaklaşımlarımızı daha kararlı hale getirdik.

FİRMALARIMIZ ÇALIŞIYOR

İçişleri Bakanlığımızın da açıklaması ile buralardaki uyarılarımız daha sıkı durumda. Bunu yapmak konumundayız" ifadelerini kullandı. Umutla beklenen korona virüs aşısına vurgu yapan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Erdoğan, "Aşı çalışmalarımız süratle devam ediyor. Yılbaşından itibaren bazı önemli sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımız bazı önemli sinyaller veriyor" diye konuştu.



"SERRAC'IN İSTİFASI ÜZÜCÜ"

LİBYA Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın görevi bırakma kararı ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu haber bizler için üzüntü verici. Libya'da sayın Serrac ve ekibi bir yerde adeta, darbeci Hafter'in işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayıba gidiyor. Eninde sonunda kaybedecek. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeleri olabilir. İşi olması gereken istikamete inşallah dönüştürürüz."



ATİNA'YA UYARI: BİZ DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPARIZ

DOĞU Akdeniz'de yaşanan gerilimi de değerlendiren Erdoğan, "Birçok devlet başkanı ve başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı olarak Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, İtalya Başbakanı Conte ile görüşmeler yaptık. Burada deniz yetki alanlarından başka bir yaklaşım var. Bizim Miçotakis ile görüşme noktasında sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, aslolan bu" dedi. Oruç Reis'in bakım onarım için limana dönmesinin diplomasi için şans olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de adım atalım. Bunun için yaptık. Tamir bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya gelip gövde gösterisi yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız."

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar