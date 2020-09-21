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Kabine toplantısı başladı! Yeni tedbirler gelecek mi?

, Başkan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda hangi kararlar alınacağı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında son zamanlarda yaşanan artışlar sonrası yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...

Kabine toplantısı başladı! Yeni tedbirler gelecek mi?

21.09.2020, 15:20

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

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