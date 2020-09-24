Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandırıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine açılan soruşturma kapsamında son verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

'YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır'

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

Eşine özel kadro açmıştı! Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı