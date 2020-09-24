  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandırıldı

Son dakika: Rektörü 'ın rektörlük görevi sonlandırıldı

'ten, Rektörü Prof. Dr. 'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandırıldı

24.09.2020, 17:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,17:57

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine açılan soruşturma kapsamında son verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

'YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır'

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

Eşine özel kadro açmıştı! Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevi sonlandırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA