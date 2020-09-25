  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!

Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!

Son dakika haberleri... " (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!

25.09.2020, 12:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,12:57

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. (SGK-TEB ilaç alım protokolü) 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.

Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA