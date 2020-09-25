Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. (SGK-TEB ilaç alım protokolü) 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.

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