Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı

Başkan Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz.

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme