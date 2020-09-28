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Haberler Gündem Son dakika: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Son dakika: 'da kısmi ilan edildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Son dakika: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

AA

28.09.2020, 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,10:47

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Sivil yerleşimlere alçak saldırı Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı!

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