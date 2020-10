Haberler Gündem Ermenistan askeri konvoyu SİHA'larla böyle vuruldu

Ermenistan askeri konvoyu SİHA'larla böyle vuruldu

Son dakika... Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken Ermenistan’a ait askeri konvoyunu vurduğu anlar an be an görüntülendi.

01.10.2020, 10:42